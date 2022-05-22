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شركة غاز بروم الروسية: كميات الغاز المنقولة إلى أوروبا عبر الاراضي الأوكرانية انخفضت اليوم الأحد إلى مستوى 44.7 مليون متر مكعب

الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

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