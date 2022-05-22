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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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نبض السوشيال
زياد النخالة : بدا الحديث في الاوساط الصهيونية بانهم في المكان الخطا
زياد النخالة: بامكاننا اليوم فتح المزيد من الثغرات في جبهة العدو حتى يرحل عن بلادنا
زياد النخالة: مايجري في القدس وحولها هو تعمد لاهانة المسلمين
هنية : سنحرر الاسرى والمسرى وسيفرج عن الاسرى
هنية : الصراع مع المحتل الصهيوني دخل مرحلة جديدة بكل ابعادها ومآلاتها
هنية : ادعو الشعب الفلسطيني للاستعداد لحماية المسجد الاقصى المبارك وعدم السماح للعربدة في داخله
هنية : مرحلة مابعد سيف القدس تختلف كليا عن ماقبل سيف القدس
هنية : قرارنا واضح ولاتردد فيه وسنواجه بكل الامكانات ولن نسمح باستباحة المسجد الاقصى او العربدة ضد الشعب الفلسطيني في القدس والضفة
هنية : احذر العدو من الاقدام على مثل هذه الجرائم وهذه الخطوات فالشعب الفلسطيني والمقاومة لن يقبل بتمرير الخزعبلات اليهودية
هنية : هناك دعوات صهيونية استيطانية لاقتحام المسجد الاقصى المبارك
باختصار .. الإنتخابات الرئاسية في فرنسا
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//media.alalam.ir/uploads/org/2022/05/22/165320905418325500.mp4
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الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش
كما كان متوقعا فاز الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون بالجولة الأولى من الانتخابات، حيث سيواجه زعيمة اليمين المتطرف ماريان لوبان في جولة الإعادة الحاسمة بعد أسبوعين.
العالم
-
باختصار
تصنيف :
أوروبا
فيديو
العالم
غرافيك
باختصار
كلمات دليلية :
الانتخابات الفرنسية
ماريان لوبان
ايمانويل ماكرون
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