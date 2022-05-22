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 باختصار .. الإنتخابات الرئاسية في فرنسا

الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

كما كان متوقعا فاز الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون بالجولة الأولى من الانتخابات، حيث سيواجه زعيمة اليمين المتطرف ماريان لوبان في جولة الإعادة الحاسمة بعد أسبوعين.

العالم - باختصار

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