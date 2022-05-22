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هنية : قرارنا واضح ولاتردد فيه وسنواجه بكل الامكانات ولن نسمح باستباحة المسجد الاقصى او العربدة ضد الشعب الفلسطيني في القدس والضفة

الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

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