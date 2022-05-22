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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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زياد النخالة : وحدة المقاومة ضرورة لايمكن التفريط بها
زياد النخالة : لن نقبل باي محاولات لتهويد القدس
زياد النخالة : القتال ومقاومة العدو في كل مكان في فلسطيني يحب ان يحضى باهتمام الجميع
زياد النخالة : وحدة الشعب الفلسطيني واجبة لحماية المقاومة واستمرارها
زياد النخالة : التحديات التي تواجهنا لايمكن لحزب لوحده مواجهتها
زياد النخالة : علينا ان نكون على قدر المسؤولية وكلما كانت الاستعدادات اقوى كان النصر اقرب
زياد النخالة : لايكفي الحديث عما انجز في معركة سيف القدس وان الواجب يحتم دفع الانجازات الى الامام
زياد النخالة : بدا الحديث في الاوساط الصهيونية بانهم في المكان الخطا
زياد النخالة: بامكاننا اليوم فتح المزيد من الثغرات في جبهة العدو حتى يرحل عن بلادنا
زياد النخالة: مايجري في القدس وحولها هو تعمد لاهانة المسلمين
زياد النخالة: مايجري في القدس وحولها هو تعمد لاهانة المسلمين
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش
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