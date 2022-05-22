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زياد النخالة: بامكاننا اليوم فتح المزيد من الثغرات في جبهة العدو حتى يرحل عن بلادنا

الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

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