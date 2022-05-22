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'حماس' تدين منع الاحتلال الشيخ رائد صلاح من السفر

'حماس' تدين منع الاحتلال الشيخ رائد صلاح من السفر
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد، "قرار الاحتلال الصهيوني التعسفي بمنع الشيخ رائد صلاح من السفر".

العالم - فلسطين

ووصف الناطق باسم الحركة جهاد طه، في تصريح صحفي القرار بأنه "جريمة اعتداء جديدة على أبسط حقوق الإنسان والقوانين الدولية، التي كفلت حرية الحركة والتنقل والسفر".

وأكد طه أن "هذا القرار ما هو إلا محاولة يائسة لتغييب صوت شعبنا، ودور رموزه في الدفاع عن القدس والأقصى، وفضح جرائم الاحتلال ضدّهما، ونقل معاناة المقدسيين والمرابطين وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المتكرّرة إلى الرأي العام".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد منعت أمس السبت، الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل المحظورة إسرائيلياً، من السفر إلى الخارج.

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