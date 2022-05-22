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بإختصار حماس والمعركة الكبرى ..

الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

تقف الساحة الفلسطينية على عتبة دخول مرحلة جديدة حاسمة مع إتساع دائرة المقاومة، حيث اعترف كيان الإحتلال  بمصرع 16 صهيونيا بفلسطين المحتلة والضفة بهجمات فلسطينية منذ مارس.

العالم - باختصار

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