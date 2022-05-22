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الإحتلال يضيّق على أسرى 'نفق الحرية'بالسجن وغرامة مالية

الإحتلال يضيّق على أسرى 'نفق الحرية'بالسجن وغرامة مالية
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

عقدت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، جلسة للنطق بالحكم على الأسرى الفلسطينيين الستة الذين شاركوا في عملية "نفق الحرية".

العالم - احتلال

حيث تمكن الفلسطينيون، جراء هذه العملية في أيلول/ سبتمبر الماضي، من الفرار من زنزانتهم إلى خارج سجن "الجلبوع" عبر نفق حفروه على مدى أشهر، وأُعيد اعتقالهم لاحقا.

والأسرى الستة هم: محمود العارضة (46 عاما) ويعقوب قادري (49 عاما) ومحمد العارضة (40 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين؛ وأيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفردان؛ ومناضل انفيعات (26 عاما) من سكان يعبد، وزكريا الزبيدي (45 عاما) من سكان جنين.

وأصدرت محكمة للاحتلال الصهيوني اليوم حكما بالسجن 5 سنوات و8 أشهر وغرامة مالية على 5 من أسرى نفق الحرية.

يتبع..

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