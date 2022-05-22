الإحتلال يضيّق على أسرى 'نفق الحرية'بالسجن وغرامة مالية

العالم - احتلال

حيث تمكن الفلسطينيون، جراء هذه العملية في أيلول/ سبتمبر الماضي، من الفرار من زنزانتهم إلى خارج سجن "الجلبوع" عبر نفق حفروه على مدى أشهر، وأُعيد اعتقالهم لاحقا.

والأسرى الستة هم: محمود العارضة (46 عاما) ويعقوب قادري (49 عاما) ومحمد العارضة (40 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين؛ وأيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفردان؛ ومناضل انفيعات (26 عاما) من سكان يعبد، وزكريا الزبيدي (45 عاما) من سكان جنين.

وأصدرت محكمة للاحتلال الصهيوني اليوم حكما بالسجن 5 سنوات و8 أشهر وغرامة مالية على 5 من أسرى نفق الحرية.

يتبع..