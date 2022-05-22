الدفاع الروسية تعلن حصيلة عملياتها في أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة

العالم - روسيا

جاء ذلك في إفادة صباحية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي قال أيضا إن الطيران الحربي الروسي ضرب ثلاثة مراكز قيادة، و26 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، كما دمر مستودعا للذخيرة في دونيتسك.

وأضاف أنه نتيجة الغارات الجوية تم القضاء على أكثر من 210 عناصر للفصائل القومية الأوكرانية، وتعطيل 38 قطعة من المعدات العسكرية.

وذكر المتحدث أنه خلال اليوم الماضي، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 11 طائرة مسيرة أوكرانية في الجو في دونيتسك، ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون (جنوب) وخاركوف (شمال شرق).

وأصابت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية 583 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية المعادية، و41 موقع قيادة، و76 وحدة مدفعية وهاون في مواقع إطلاق النار، بما في ذلك 3 بطاريات راجمات صواريخ من طراز "غراد"، بالإضافة إلى محطة "بوكوفيل" للحرب الإلكترونية في مقاطعة نيكولايف (جنوب).

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم تدمير 174 طائرة أوكرانية، و125 مروحية، و977 طائرة بدون طيار، و317 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3198 دبابة ومدرعة أخرى، و408 راجمات صواريخ، و1622 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، بالإضافة إلى 3077 مركبة عسكرية خاصة.