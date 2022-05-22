شاهد.. جدری القرود يضرب 12 دولة

العالم - صحة

عشرات الاصابات بجدری القرود في العالم، ومنظمة الصحة العالمية تتوقع المزيد من الاصابات مع اتساع نطاق المراقبة في البلدان التي لايوجد فيها المرض عادة.

المنظمة التابعة للأمم المتحدة سجّلت المزيد من الحالات المؤكدة بجدري القرود، والمشتبه بها في اكثر من اثنتي عشرة دولة، ووعدت المنظمة العالمية بتقديم المزيد من الإرشادات والتوصيات للدول حول كيفية الحد من انتشار جدرى القرود التي تعدّ من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفةً ومتوطنةً في غرب ووسط أفريقيا وتنتشر عن طريق الاتصال الوثيق.

أكثر من مئة إصابة في أوروبا، وألمانيا التي سجلت اصابتين تعتبر كبر تفش للمرض في القارة.

ورجح وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ ظهور المزيد من الإصابات خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً الى أنّ المرضى في حالة مستقرة، وأنّ التسلسل الجيني سيوضح نوع المرض، ولفت الى أنّ هذا الفيروس لا ينتقل بسهولة، وأنه يمكن احتواء تفشي المرض اذا تحركت السلطات الصحية بسرعة.

أمّا في النرويج فقال معهد الصحة العامة إنّ السلطات بدأت بالبحث عن حالات إصابة محتملة في العاصمة أوسلو، مشيراً الى اكتشاف إصابة أجنبي، زار أوسلو في بداية الشهر الجاري بعد عودته إلى وطنه. ولم يذكر المعهد بالاسم تلك الدولة التي ظهرت فيها هذه الحالة.

السلطات الصحية في هولندا أعلنت اكتشاف المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود في البلاد بعد ظهور اول إصابة مؤكدة.

وكشف المعهد الوطني للصحة عن عدد من الإصابات بمرض جدري القرود في هولندا دون ان يتحدث عن أرقام محددة لعدد الإصابات أو تفاصيل عن الأشخاص المصابين.

وفي غرب اسيا سجل الكيان الاسرائيلي أول إصابة مؤكدة بجدري القرود، وتوقع المسؤولون احتواء المرض. وقال وزير الصحة نيتسان هورويتز إنّ الاصابة تعود لرجل عاد من رحلة غرب أوروبا، ويخضع للحجر الصحي، كاشفاً عن شراء الكيان بضع مئات اللقاحات، خصوصاً للعاملين في القطاع الطبي الذين يعالجون مرضى محتملين من اجل منع المزيد من العدوى واضاف أنّ هذا المرض ليس وباءً كفيروس كورونا.