طيران الجيش العراقي يقضي على 3 إرهابيين في صلاح الدين والأنبار

العالم-العراق

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان اليوم بأن الأجهزة الأمنية تواصل بإشراف قيادة العمليات المشتركة عملياتها النوعية والاستباقية حيث نفذت القوة الجوية العراقية في قاطع عمليات صلاح الدين ضربتين جويتين ادتا الى القضاء على عنصرين من إرهابيي داعش بعد رصدهما داخل مركبة في منطقة شمال بحيرة الثرثار قرب جسر السكريات.

وأضاف البيان إن طيران القوة الجوية نفذ ضربة جوية في صحراء الثرثار أسفرت عن مقتل إرهابي ثالث فيما عثرت القوات الأمنية على سيارة بداخلها مواد متفجرة.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض الليلة الماضية على ثلاثة إرهابيين خلال محاولتهم الدخول إلى العاصمة بغداد.