نائب لبناني: من يريد نزع سلاح المقاومة فليعرض لنا كيف وهل يستطيع؟

العالم- لبنان

وبحسب موقع "الجديد" فقد قال حمادة خلال كلمة له: من يريد أن ينزع سلاح المقاومة فليعرض لنا كيف وهل يملك القدرة على ذلك وتخزين جزء من سلاح المقاومة على جزء جغرافيا لبنان؟ ان مساحة هذا الوطن أصغر من ان تضم جزء من سلاح المقاومة وإذا استطعتم تفضلوا.

وتابع: هذه المقاومة هي مرتكز قوة هذه المنطقة ومرتكز قوة المواجهة مع العدو الإسرائيلي والمشروع الأميركي والمؤامرة على قوة هذه المنطقة حتى تكون طيعة في أصابع الأميركي والاسرائيلي، هذه هي المعادلة والمؤامرة.

وأضاف حمادة: كنا نتمنى أن يطرح البعض برامج للانتخابات على مستوى النهوض بالبلد واقتصاده ووضع حل لسعر صرف الليرة التي انهارت امام الدولار وبرنامج الكهرباء والاستشفاء والتعليم في لبنان.

واوضح ان "نحن نقبل ان لا يعتبر احد انه لا غالب ولا مغلوب وتعالوا على قاعدة لا غالب ولا مغلوب لنجلس معا وننتج حلولا للازمات الوجودية التي يعيشها لبنان.