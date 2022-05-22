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لاعبة كويتية ترفض مواجهة مع إسرائيلية في بطولة دولية بتايلند

لاعبة كويتية ترفض مواجهة مع إسرائيلية في بطولة دولية بتايلند
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت اللجنة البارالمبية الكويتية، اليوم الأحد، انسحاب اللاعبة خلود المطيري من مواجهة مع لاعبة إسرائيلية، في بطولة دولية لسلاح المبارزة على الكراسي المتحركة، المقامة في تايلند.

العالم- فلسطين

وقالت اللجنة الكويتية، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إن "انسحاب اللاعبة خلود المطيري من البطولة، جاء لرفضها مواجهة لاعبة الكيان الصهيوني".

وسبق انسحاب اللاعبة المطيري، رفض لاعب المنتخب ‫الكويتي للشطرنج، بدر الهاجري، في أيار/مايو الماضي، مواجهة لاعب إسرائيلي، بمنافسات بطولة "صنواي" الدولية للشطرنج، بإسبانيا.

وتشهد المشاركات الرياضية الكويتية في البطولات الدولية، انسحابات أمام اللاعبين الإسرائيليين، "دعما للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها المشروعة، ورفضا للتطبيع"، بحسب مراقبين ومغردين.

ووفق القانون الكويتي؛ تعد "إسرائيل دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين فيها، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها".

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لاعبة كويتية ترفض مواجهة مع إسرائيلية في بطولة دولية بتايلند

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