الصحة الإيرانية: 3 حالات وفاة جديدة بكورونا

العالم - إيران



وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الأحد إلى 141 ألفا و274 شخصا.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى تسجيل 312 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و230 ألفا و53 شخصا.

وأضافت أن 670 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 33 ألف و986 شخصا لغاية الآن.

كما وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و ألف و656 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.