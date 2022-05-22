الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢
٠١:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الإيرانية: 3 حالات وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 3 حالات وفاة جديدة بكورونا
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - إيران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الأحد إلى 141 ألفا و274 شخصا.
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى تسجيل 312 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و230 ألفا و53 شخصا.
وأضافت أن 670 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.
وتابعت أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 33 ألف و986 شخصا لغاية الآن.
كما وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و ألف و656 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الصحة الإيرانية: ۱۵۹ اصابة و 9 حالات وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 228 إصابة و 9 وفيات جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة الإيرانية: 3 حالات وفاة جديدة بكورونا

مستشفيات لبنان الخاصة تحذر من موت الناس ببيوتهم!

نائب لبناني: من يريد نزع سلاح المقاومة فليعرض لنا كيف وهل يستطيع؟

الكرملين: بوتين سيشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي عبر الفيديو

لاعبة كويتية ترفض مواجهة مع إسرائيلية في بطولة دولية بتايلند

ما حقيقة طلب بارزاني وساطة مجلس الأمن بين بغداد وأربيل؟