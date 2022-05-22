جدل على مواقع التواصل بعد دعوة الرئيس السيسي حول القمح

العالم - مصر

واقترح الرئيس السيسي، في كلمة ألقاها يوم أمس،خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، إدارة ملف تخزين القمح بالشكل الذي كان متبعا خلال أيام النبي يوسف "عليه السلام"، من خلال إبقاء القمح في سنابله.

وقال: "نرجع كده لأيام سيدنا يوسف، ليه هو كان ساب القمح في سنابله يعني؟ لأن هو لو كان عمل له حصاد وبقى القمح كدا زي ما هو موجود أمامنا لا يستحمل 3 أو 4 سنين ويفسد، يتلف..".

وتابع: "والذرة بالرطوبة الموجودة فيها لا تستحمل التخزين وبالتالي لما نكون بنتكلم عن دول متقدمة تدينا ذرة يبقى عندهم فرصة يجففوا الذرة ويعطونا إياه مجفف، فيتحمل النقل ويتحمل عملية التصدير والتخزين بعد كده..".

وجاءت تصريحات السيسي، وسط تحديات تواجهها البلاد، مرتبطة بارتفاع أسعار الحبوب، وتذبذب الإمدادات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.



ومصر من أكبر مستهلكي القمح حول العالم، بمتوسط سنوي 23 مليون طن سنويا، منها 9 ملايين طن من الإنتاج المحلي، والباقي يتم استيراده من الخارج.