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عمليات إعصار اليمن.. باختصار

الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

توجهت المسيرات والصواريخ اليمنية مرة أخرى نحو أهداف في عمق بلدان التحالف السعودي، حيث دكت بخمسة صواريخ مجنحة ومجموعة مسيرات أهدافا في الإمارات هذه المرة.

العالم - باختصار

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