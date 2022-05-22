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اليكم خارطة توضح شدة العاصفة الغبارية المرتقبة في العراق

اليكم خارطة توضح شدة العاصفة الغبارية المرتقبة في العراق
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

بينت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الأحد، شدة العاصفة الترابية التي ستضرب العراق، يوم غد.

العالم - العراق

وقالت الهيئة في بيان، إنه "من المتوقع أن تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من شرق البحر المتوسط وانحسار المنخفض الجوي من الجزيرة العربية، ليكون الطقس يوم الأحد المصادف 22 / 5 / 2022: غبار خفيف في المنطقة الوسطى ومن ضمنها العاصمة بغداد، ومتوسط الشدة في المناطق الشمالية الغربية من البلاد، ويستمر إلى ساعات متاخرة من الليل، فيما سيكون مدى الرؤية 5 – 8كم".

وأشارت إلى أن "يوم الاثنين 23 / 5 / 2022: في الساعات الأولى من الفجر يكون الطقس مغبر مع حدوث عواصف غبارية ثم تزداد شدته مع الصباح الباكر ويؤثر على بعض من المناطق الوسطى ومن ضمنها العاصمة بغداد، وسيكون مدى الرؤية في العواصف أقل من 1000 متر".

أما طقس الثلاثاء، فسوف يكون، وفق بيان الهيئة، "صحواً إلى غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والشمالية، أما المنطقة الجنوبية يكون مغبر خفيف إلى متوسط يستمر إلى يوم الأربعاء".

أدناه خارطة توضح مدى قوة العاصفة في مختلف المحافظات العراقية:

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