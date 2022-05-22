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وزيرة ثقافة سوريا تبحث مع وزير خارجية عمان سبل تعزيز التعاون

وزيرة ثقافة سوريا تبحث مع وزير خارجية عمان سبل تعزيز التعاون
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

بحثت وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح اليوم مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي سبل تعزيز التعاون في المجالات الثقافية بين سوريا وسلطنة عمان.

العالم - سوريا

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأنه تم خلال اللقاء الذي جرى صباح اليوم في العاصمة العمانية مسقط مناقشة العلاقات الثقافية القائمة بين البلدين وسبل إقامة المعارض الفنية المتبادلة وموضوع ترميم الآثار حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما لزيادة وتيرة التعاون القائم.

حضر اللقاء جمال بن حسن الموسوي أمين عام المتحف الوطني العماني وإدريس ميا سفير سوريا لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية وأعضاء الوفد المرافق للوزيرة مشوح.

وكانت وزيرة الثقافة لبانة مشوح ونائب رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني العماني منى بنت فهد آل سعيد شاركتا أمس بافتتاح معرض (سوريا مهد الحضارات) في العاصمة العمانية مسقط وسط حضور رسمي وشعبي.

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