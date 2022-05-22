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العراق يعلن غدا عطلة رسمية بسبب العاصفة الترابية

العراق يعلن غدا عطلة رسمية بسبب العاصفة الترابية
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

العالم - العراق

وقالت الأمانة في بيان ، إن "رئيس مجلس الوزراء، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة، يوم غد الإثنين، الموافق، للثالث والعشرين من شهر أيار، سنة 2022؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق".

وتشير توقعات الطقس، بأن عاصفة قوية ستضرب بغداد وعدة محافظات ابتداءً من مساء اليوم وتستمر لعدة أيام، بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من شرق البحر المتوسط وانحسار المنخفض الجوي من الجزيرة العربية.

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