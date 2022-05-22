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استشهاد العقيد في حرس الثورة الاسلامية حسن صياد خدايي بنيران مسلحين كانا على متن دراجة نارية أمام منزله في العاصمة طهران

الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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