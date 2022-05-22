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المبعوث الأمريكي لأفغانستان يلتقي وزير خارجية طالبان بالدوحة

المبعوث الأمريكي لأفغانستان يلتقي وزير خارجية طالبان بالدوحة
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

التقى المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، توماس ويست، السبت، وزير خارجية طالبان أمير خان متقي في الدوحة، وأكد له رفض المجتمع الدولي طريقة تعامل الحركة مع النساء والفتيات.

العالم - أفغانستان

وحسب "أ ف ب" قال ويست عقب الاجتماع: "يجب أن تعود الفتيات إلى المدرسة، وأن تتمتع النساء بحرية الحركة وأن يعملن بلا قيود، من أجل إحراز تقدم في تطبيع العلاقات".

وأضاف: "ناقشنا أيضا الاستقرار الاقتصادي في أفغانستان والمخاوف بشأن الهجمات على المدنيين".

وأشار ويست إلى أن "الحوار سيستمر لدعم الشعب الأفغاني والمصالح الوطنية الأمريكية".

ومنذ عودتها إلى السلطة العام الماضي، فرضت حركة "طالبان" عددا كبيرا من القيود على المجتمع غالبيتها تحد من حقوق المرأة.

وأمر الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله اخوندزاده، مطلع الشهر الجاري، النساء بالتستر الكامل في الأماكن العامة بما في ذلك تغطية وجوههن بالبرقع التقليدي.

وتعاني أفغانستان أزمة اقتصادية بعد أن جمدت دول مختلفة وفي مقدمتها الولايات المتحدة، أصولها المودعة في الخارج وقطعت عنها المساعدات.

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