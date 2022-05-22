المركزي الليبي ينفي أنباء تجميد أصوله في بريطانيا

العالم - ليبيا

ويأتي نفي المركزي الليبي على خلفية أنباء تداولتها بعض القنوات والصحف، زعمت فيها بقيام البنك المركزي الإنجليزي بتجميد مبالغ من أصول المركزي الليبي.

وبحسب البيان الذي شاركه المركزي الليبي على صفحته الرسمية في فيسبوك، فقد أكد نفي جميع هذه المزاعم التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

"ندعو كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والموضوعية، وتحري الدقة والمصداقية".

البنك المركزي الليبي

وبحسب موقع "بوابة الوسط" الليبي، فقد تداولت وسائل إعلام ليبية، منذ أيام، أنباء عن تجميد مبلغ ثلاثة مليارات جنيه أسترليني من أصول البنك المركزي الليبي في بريطانيا.

وتعادل المبالغ التي زعم تجميدها حوالي 18 مليار دينار ليبي.

وبحسب وسائل الإعلام التي تحدثت عن الخبر فقد "سعت بريطانيا، في عدة مناسبات، إلى استصدار تشريع من مجلس العموم (البريطاني) يقضي باقتطاع جزء من أموال ليبيا المجمدة لديها، لسداد تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي.