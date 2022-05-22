الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

المركزي الليبي ينفي أنباء تجميد أصوله في بريطانيا

المركزي الليبي ينفي أنباء تجميد أصوله في بريطانيا
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

نفى البنك المركزي الليبي، اليوم الأحد، جميع الأنباء التي تم تداولها حوال قيام البنك المركزي الإنجليزي بتجميد مبالغ من أصوله.

العالم - ليبيا

ويأتي نفي المركزي الليبي على خلفية أنباء تداولتها بعض القنوات والصحف، زعمت فيها بقيام البنك المركزي الإنجليزي بتجميد مبالغ من أصول المركزي الليبي.

وبحسب البيان الذي شاركه المركزي الليبي على صفحته الرسمية في فيسبوك، فقد أكد نفي جميع هذه المزاعم التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

"ندعو كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والموضوعية، وتحري الدقة والمصداقية".

البنك المركزي الليبي

وبحسب موقع "بوابة الوسط" الليبي، فقد تداولت وسائل إعلام ليبية، منذ أيام، أنباء عن تجميد مبلغ ثلاثة مليارات جنيه أسترليني من أصول البنك المركزي الليبي في بريطانيا.

وتعادل المبالغ التي زعم تجميدها حوالي 18 مليار دينار ليبي.

وبحسب وسائل الإعلام التي تحدثت عن الخبر فقد "سعت بريطانيا، في عدة مناسبات، إلى استصدار تشريع من مجلس العموم (البريطاني) يقضي باقتطاع جزء من أموال ليبيا المجمدة لديها، لسداد تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي.

روابط ذات صلة

ليبيا..مصير 'مفقودي سرت' في هالة من الغموض!

ليبيا.. اقتحام مقر جهاز المخابرات وسرقة ملفات من الأرشيف!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يعيش هاجس الزوال أمام بصمات المقاومة الدامغة

المبعوث الأمريكي لأفغانستان يلتقي وزير خارجية طالبان بالدوحة

زيادة التبادل التجاري بين إيران وعمان 53% في 2021

اللجنة العسكرية الخاصة بمناقشة خروقات الهدنة تغادر مطار صنعاء

قاووق: انتصار أيار ادخل لبنان في مرحلة منعة امام العدو الاسرائيلي

دورية اسرائيلية راجلة تطلق النار للترهيب في شبعا