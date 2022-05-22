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الحرس الثوري يعزي باستشهاد العقيد صياد خدايي

الحرس الثوري يعزي باستشهاد العقيد صياد خدايي
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أصدر حرس الثورة الاسلامية في ايران، عصر اليوم الأحد بيانا حول اغتيال العقيد "صياد خدايي" جنوب شرق العاصمة الايرانية طهران.

العالم - إيران

وقالت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية، استشهد المدافع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام العقيد حسن صياد خدايي في عمل إرهابي معاد للثورة الإسلامية وعلى يد عناصر تابعة للاستكبار العالمي.

وبينت العلاقات العامة للحرس، في البيان أن هذا العمل الإرهابي الإجرامي على يد العناصر المرتزقة للاستكبار العالمي أدى إلى استشهاد أحد المدافعين عن مراقد أهل البيت عليهم السلام في سوريا، مضيفا: مساء اليوم الأحد وفي إحدى الأزقة المؤدية إلى شارع "مجاهدين إسلام" شرقي طهران تعرّض العقيد صياد خدايي لجريمة إرهابية.

وتقدم البيان بالتهنئة والتعزية باستشهاد المدافع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام العقيد صياد خدايي، لأسرته الكريمة، مؤكداً أن الإجراءات اللازمة للتعرف على المعتدي أو المعتدين والقبض عليهم وجارية.

هذا واستشهد عضو حرس الثورة الاسلامية بنيران مسلحين كانوا على متن دراجة نارية في العاصمة الايرانية طهران، حيث اطلق المهاجمون 5 رصاصات نحوه ما ادى الى ارتقائه شهيدا.

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