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حرس الثورة الاسلامية يعلن اعتقال خلية مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الصهيونية كانت تخطط لعمليات خطف وسرقة وتدمير الممتلكات العامة

الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

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