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بيان حرس الثورة الاسلامية: اغتيال العقيد في حرس الثورة حسن صياد خدايي عملية ارهابية تقف خلفها قوى معادية للثورة وتابعة للاستكبار العالمي

الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

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