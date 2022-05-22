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الأهداف الأساسية وراء اغتيال العقيد خدايي في طهران

الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

اعلن حرس الثورة الإسلامية استشهاد العقيد صياد خدايي أحد المدافعين عن المراقد المقدسة خلال عملية إطلاق نار في العاصمة الإيرانية طهران.

العالم - خاص بالعالم

وقال الخبير الايراني في الشؤون السياسية د.حسن هاني زاده في حديث لقناة العالم ان العميد خدايي ناضل في سوريا لمطاردة العناصر الارهابية والدفاع عن الأراضي المقدسة في سوريا.

وأكد هاني زاده ان عملية اغتيال العقيد خدايي تأتي من اجل التشويش علی زيارة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الی سلطنة عمان، لمنع تحسين علاقات الجمهورية الاسلامية مع دول الخليج الفارسي.

ورأی ان منظمة خلق الارهابية وعناصر ارهابية تابعة للاستكبار العالمي وراء هذه العملية الارهابية مؤكداً ان التطبيع الصهيوني مع بعض دول الخليج الفارسي هو الذي مهد الارضية لتدريب عناصر ارهابية ودسها في المجتمع الايراني لارتكاب جرائمها الارهابية.

وقال هاني زاده ان الحرس الثوري اعلن اعتقال جهات ارهابية في شرق طهران، مؤكداً ان عمليات المطاردة مستمرة لاعتقال جميع العناصر المرتبطة بهذه الجريمة.

وتوقع الخبير في الشؤون السياسية ان ترد ايران علی هذه الجريمة في الزمان والمكان المناسبين وستتخذ كافة الاجراءات لمنع وقوع أمثال هذه الأعمال الارهابية.

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