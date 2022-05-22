الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

 إستقالة حمدوك ..السودان في مهب الريح

الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن إستقالته في خطاب تلفزيوني، حيث ونوه في خطابه إلى تفاقم الأزمة السياسية وعدم تناغم المكونين المدني والعسكري وبوجود صعوبات كبيرة.

العالم - باختصار

روابط ذات صلة

لجنة أطباء السودان تعلن مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات في مدينة أم درمان

مسؤول سوداني: عودة حمدوك رئيسا لحكومة السودان واردة

شاهد.. القوات العسكرية تقمع مليونية الـ 19 من مايو في السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نائب لبناني: الحملة على الرئيس نبيه بري مفتعلة وواضحة المعالم

وزير الدفاع اليمني ورئيس هيئة الأركان يهنئان السيد الحوثي بعيد الوحدة

باكستان.. عمران خان يدعو أنصاره للتحرك نحو العاصمة

شاهد بالفيديو.. الأهداف الأساسية وراء اغتيال العقيد خدايي في طهران

الفخ المأساوي للكيان الإسرائيلي

إغتيال أحد المدافعين عن المراقد المقدسة في طهران