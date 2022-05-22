العميد شريف: لن نتحمل وجود معاقل "إسرائيلية" في جوارنا

العالم - إيران



وفي تصريح للصحافيين قال رمضان شريف: إن الصهاينة أعلنوا رسميا وأينما تواجدوا أنهم لا يحتملون مصالح الجمهورية الإسلامية الايرانية؛ ونحن أيضا نعلن في سياق الدفاع عن أمننا ومصالحنا الوطنية، بأننا لا نحتمل وجود أي معقل لهؤلاء في جوار بلادنا.

وتطرق العميد شريف إلى جرائم الاغتيالات والتجسس التي يدأب الكيان الصهيوني على ارتكابها لاستهداف مصالح الجمهورية الإسلامية وكبار المسؤولين الايرانيين؛ مشددا بالقول: نحن بدورنا نعلن لهؤلاء بأننا لا نحتمل وجود أي معقل تابع لهم بالقرب منا.

وتوعّد هذا القائد العسكري الايراني، الصهاينة بـ"الرد القاصم والمزلزل على أي خطوة شريرة، يثبت بأنها صدرت عن هؤلاء؛ مؤكداً "إننا لايمكن أن نتراجع عن مصالح شعبنا إطلاقا."

وقال رمضان شريف إن: "الكيان الصهيوني الآن في وضع يائس وأولئك الذين كانوا يعتبرون الأمن في يوم من الأيام أهم عنصر لهم، قلقون اليوم من انهيارهم المبكر".

