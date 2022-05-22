لبنان: فريق النجمة قطع شوطا كبيرا لمسابقة كأس الاتحاد ألأسيوي

العالم- لبنان

وسجل هدفي النجمة، الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط قبل الجولة الأخيرة والتي سيواجه فيها تشرين السوري السنيغالي، بوكنتا صار وعلي علاء الدين في الدقيقتين 53 و93.

وحقق الرفاع الشرقي المضيف فوزا على تشرين السوري بهدفين، ليتساوى مع النجمة في صدارة المجموعة بأربع نقاط مقابل نقطة لكل من تشرين وهلال القدس.

وتضاءلت فرص الأنصار ببلوغ الدور نصف النهائي لمنطقة الغرب بسقوطه القاتل أمام جبلة السوري بهدف أحرزه حسين جويد في الدقيقة 94 في اللقاء، الذي جمع الفريقين على ملعب السيب ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، ليتجمد رصيد الأنصار عند نقطة واحدة بينما رفع جبلة رصيده إلى ثلاث نقاط متساويا مع السيب العماني.