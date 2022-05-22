الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان: فريق النجمة قطع شوطا كبيرا لمسابقة كأس الاتحاد ألأسيوي

لبنان: فريق النجمة قطع شوطا كبيرا لمسابقة كأس الاتحاد ألأسيوي
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

قطع فريق النجمة شوطا كبيرا نحو بلوغ الدور المقبل لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بفوزه على هلال القدس الفلسطيني بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة المقامة في البحرين.

العالم- لبنان

وسجل هدفي النجمة، الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط قبل الجولة الأخيرة والتي سيواجه فيها تشرين السوري السنيغالي، بوكنتا صار وعلي علاء الدين في الدقيقتين 53 و93.

وحقق الرفاع الشرقي المضيف فوزا على تشرين السوري بهدفين، ليتساوى مع النجمة في صدارة المجموعة بأربع نقاط مقابل نقطة لكل من تشرين وهلال القدس.

وتضاءلت فرص الأنصار ببلوغ الدور نصف النهائي لمنطقة الغرب بسقوطه القاتل أمام جبلة السوري بهدف أحرزه حسين جويد في الدقيقة 94 في اللقاء، الذي جمع الفريقين على ملعب السيب ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، ليتجمد رصيد الأنصار عند نقطة واحدة بينما رفع جبلة رصيده إلى ثلاث نقاط متساويا مع السيب العماني.

روابط ذات صلة

أخبار منافسات الدور الأول من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم

لاعبة كويتية ترفض مواجهة مع إسرائيلية في بطولة دولية بتايلند

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. نسائم انفراج الازمة السياسية في العراق تتحرك من الشمال

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-05-2022

اليمن.. 61 خرقا لقوى العدوان في الحديدة

لبنان: فريق النجمة قطع شوطا كبيرا لمسابقة كأس الاتحاد ألأسيوي

الحرس الثوري يعلن تفكيك خلية على صلة بالموساد الصهيوني

بالفيديو.. هل العالم جاهز لمواجهة جدري القرود؟