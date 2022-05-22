فنلندا: مشاكلنا مع تركيا بمسألة انضمامنا للناتو ستستغرق عدة أسابيع

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وأضاف الوزير: "المفاوضات (مع تركيا) ستستمر على المستوى الرسمي. في وقت سابق قلت إن الأمر سيستغرق بضعة أيام على الأقل. الآن يمكننا القول إننا يجب أن نتحلى بالصبر وسيستغرق الأمر عدة أسابيع".

ولفت الوزير إلى أنه يمكن لفنلندا أن تقدم ضمانا لتركيا يفيد بأن العلاقات مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا ستتم مراقبتها عن كثب.

كما أشار إلى أنه "متفائل" بشأن حل الخلافات مع تركيا بشأن العضوية في حلف شمال الأطلسي.

في وقت سابق ، كتبت صحيفة "Financial Times" أن تركيا منعت بدء عملية النظر في طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.

وقال أردوغان إن أنقرة لا تستطيع أن تقول "نعم" لعضوية فنلندا والسويد في الناتو، لأنها لا تصدق تأكيداتهما بشأن العلاقات مع ممثلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

إذا وافقت تركيا، فإن الناتو، بحسب أردوغان، "لن يكون منظمة أمنية، بل سيصبح مكانا سيكون فيه العديد من ممثلي الإرهابيين". لا يمكن قبول الدول في تحالف دون موافقة إجماع جميع أعضائه.