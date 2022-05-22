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الخارجية الايرانية: جريمة طهران وقعت وسط صمت أدعياء محاربة الإرهاب

الخارجية الايرانية: جريمة طهران وقعت وسط صمت أدعياء محاربة الإرهاب
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

صرحت الخارجية الإيرانية تعليقا على استشهاد العقيد "حسن صياد خدايي": الإرهابيون يتصورون انهم سيمنعون الشعب الايراني من تحقيق أهدافه، لكنهم لايعلمون أن دماء الشهداء هي التي تضمن بقاء هذا الشعب وهذا البلد .. هذه الجريمة وقعت وسط صمت من أدعياء محاربة الارهاب

العالم - ايران

هذا واستشهد عضو حرس الثورة الاسلامية بنيران مسلحين كانوا على متن دراجة نارية في العاصمة الايرانية طهران، حيث اطلق المهاجمون 5 رصاصات نحوه ما ادى الى ارتقائه شهيدا.

وقالت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية، استشهد المدافع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام العقيد حسن صياد خدايي في عمل إرهابي معاد للثورة الإسلامية وعلى يد عناصر تابعة للاستكبار العالمي.

وبينت العلاقات العامة للحرس، في البيان أن هذا العمل الإرهابي الإجرامي على يد العناصر المرتزقة للاستكبار العالمي أدى إلى استشهاد أحد المدافعين عن مراقد أهل البيت عليهم السلام في سوريا، مضيفا: مساء اليوم الأحد وفي إحدى الأزقة المؤدية إلى شارع "مجاهدين إسلام" شرقي طهران تعرّض العقيد صياد خدايي لجريمة إرهابية.

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