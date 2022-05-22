انخفاض 4 بورصات خليجية.. والسعودية تقود الخسائر

العالم - اقتصاد

وانخفضت بورصات السعودية والكويت والبحرين ومسقط، بينما ارتفعت بورصة قطر هامشيا.

وانخفضت السوق السعودية، مع تراجع مؤشرها الرئيس "تاسي" بنسبة 0.75 بالمئة إلى 12335 نقطة، وسط هبوط 150 سهما وارتفاع 56 من أصل 215 سهما مدرجا بالسوق.

وتأثرت السوق من تراجعات عدة أسهم قيادية منها أرامكو بنسبة 1.38 بالمئة، والبنك الأهلي السعودي 2.58 بالمئة، والراجحي 0.64 بالمئة.

فيما تصدر سهم المملكة القابضة الارتفاعات بنسبة 9.9 بالمئة بعد تنفيذ صفقة بيع الأمير الوليد بن طلال حصة بنسبة 16.87 بالمئة من أسهم "المملكة" إلى صندوق الاستثمارات العامة مقابل 1.51 مليار دولار.

ونزلت بورصة الكويت، بعد تراجع مؤشر سوقها الأول بنسبة 0.37 بالمئة إلى 8664.3 نقطة، بفعل تراجع أسهم الامتياز 2.68 بالمئة، والبورصة 2.27 بالمئة، وعقارات الكويت 1.83 بالمئة.

وانخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.39 بالمئة إلى 4140.4 نقطة، بضغط انخفاض سهم الصفاة للاستثمار 9.6 بالمئة، والأسماك العمانية 3.28 بالمئة، وعمانتيل 3.13 بالمئة.

وانخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.85 بالمئة إلى 1905.88 نقطة، مع تراجع أسهم بتلكو 5.4 بالمئة، والبركة المصرفية 1.32 بالمئة، والعربية المصرفية 1.3 بالمئة.

في المقابل، ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.09 بالمئة إلى 12741.4 نقطة، وسط صعود سهم كيو إل إم 3.9 بالمئة، ومجمع المناعي 3.28 بالمئة، وناقلات 2.65 بالمئة، وقطر الوطني.

وتعطل أسواق الإمارات (دبي وأبوظبي) أعمالها اليوم، نظرا للعطلة الأسبوعية وفق نظام العمل الجديد المطبق منذ بداية 2022، والذي يشتمل على يومي عطلة السبت والأحد أسوة بالأسواق العالمية.