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محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الايراني والقطري

محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الايراني والقطري
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

تباحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

العالم - إیران

وفي هذا الاتصال الذي جرى مساء الاحد، تابع امير عبداللهيان والشيخ محمد بن عبدالرحمن احدث التوافقات الحاصلة خلال زيارة امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الى طهران اخيرا.

كما تبادل وزيرا خارجية البلدين وجهات النظر حول مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن ايران وكذلك التطوير الشامل للعلاقات بين طهران والدوحة فضلا عن احدث القضايا المتعلقة ببطولة كاس العام التي ستجري في قطر.

واكد الجانبان على مواصلة المشاورات لمتابعة القضايا المدرجة في جدول اعمال العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي.

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محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الايراني والقطري

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