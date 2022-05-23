تطورات المغرب العربي

العالم - المغاربية

في تونس، تجددت تزايدت المخاوف بشأن الحقوق والحريات، وسط اتهامات للسلطات بالتضييق علی الصحافة.

اما ليبيا فلا تزال حلبة للصراع بين حكومتين متنافستين، واعاد تجدد القتال الاسبوع الماضي عند دخول رئيس الحكومة فتحي باشاغا للعاصمة طرابلس، اعاد شبح المعارك التي شهدتها قبل عامين.

وفي الجزائر، تصدرت الواجهة، مسودة قانون ينص علی تجريم كل فعل تطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني والتي قدمها نواب من حركة مجتمع سلم.

وفي المغرب، تفاقمت أزمة الحبوب بفعل تتالي سنوات الجفاف وتأخر التساقطات، اضافة الی تداعيات الحرب في اوكرانيا نظراً الی اعتماد البلاد بشكل كبير علی الاستيراد لتأمين نصف احتياجاتها من الحبوب سنوياً.

اما في موريتانيا ومع استكمال الاستعدادات لجلسات تشاور أواخر هذا الشهر، أعلنت عدة أحزاب سياسية مخاوفها من عدم وفاء السلطات بمخرجات الحوار.