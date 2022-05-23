الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ابراهيم رئيسي : انعى الشهيد خدائي الذي اغتيل على يد الارهابيين ونتابع تفاصيل هذه الجريمة

الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس: السماح بإقامة طقوس تلمودية بالأقصى لعب بالنار

بوريل: استنفدت المخزونات العسكرية للاتحاد الأوروبي

مقتل رجل في حادث إطلاق نار بمترو نيويورك

محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الايراني والقطري

حماس تعلق على قرار محكمة الاحتلال السماح لليهود بممارسة طقوسهم التلمودية

عبداللهيان: بصدد تطوير العلاقات مع الدول الافريقية