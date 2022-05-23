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ابراهيم رئيسي : خلال الزيارة سنقوم بابرام الاتفاقيات بين البلدين وان الزيارة تاتي في اطار تنمية العلاقات مع دول الجوار

الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

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