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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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ابراهيم رئيسي : نامل ان تثمر الزيارة وتصب في مصلحة الشعبين والبلدين
ابراهيم رئيسي : سنبحث القضايا الاقليمية والابرز هو ان العلاقات الثنائية بامكانها ان تمهد لاستتباب الامن والاستقرار في المنطقة
ابراهيم رئيسي : خلال الزيارة سنقوم بابرام الاتفاقيات بين البلدين وان الزيارة تاتي في اطار تنمية العلاقات مع دول الجوار
ابراهيم رئيسي : العلاقات التجارية بين البلدين بامكانها ان تتوسع في مجالات الطاقة والنفط والسياحة والسياحة الطبية
ابراهيم رئيسي : زيارتي الى سلطنة عمان تاتي بدعوة رسمية من قبل السيد هيثم بن طارق سلطان عمان
ابراهيم رئيسي: الثار لدم الشهيد سيكون في المتناول بالتاكيد
ابراهيم رئيسي : انعى الشهيد خدائي الذي اغتيل على يد الارهابيين ونتابع تفاصيل هذه الجريمة
كلمة للرئيس ابراهيم رئيسي قبيل مغادرته طهران متوجها الى سلطنة عمان
بيان حرس الثورة الاسلامية: قد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعرف على المتورطين في اغتيال العقيد حسن صياد خدايي واعتقالهم
بيان حرس الثورة الاسلامية: اغتيال العقيد في حرس الثورة حسن صياد خدايي عملية ارهابية تقف خلفها قوى معادية للثورة وتابعة للاستكبار العالمي
ابراهيم رئيسي : سنبحث القضايا الاقليمية والابرز هو ان العلاقات الثنائية بامكانها ان تمهد لاستتباب الامن والاستقرار في المنطقة
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش
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