الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الأردن يدين قرار الاحتلال السماح للمتطرفين بأداء طقوس في باحات الأقصى

الأردن يدين قرار الاحتلال السماح للمتطرفين بأداء طقوس في باحات الأقصى
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار محكمة إسرائيلية السماح للمتطرفين بأداء طقوسٍ في باحات المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف.

العالم - الأردن

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان، مساء اليوم الأحد، إنّ القرار باطلٌ ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية، وأنه يُعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة.

وأضاف أنّ القرار يُعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك، مُشددا على أنّ المملكة، ووفقا للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المُحتلة.

وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة من مغبة الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المُبارك، وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

روابط ذات صلة

حماس: السماح بإقامة طقوس تلمودية بالأقصى لعب بالنار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بيدرسون يصف مباحثاته مع المقداد بأنها 'جيدة جدا'

القبض على 21 إرهابيا في 4 محافظات عراقية

اللجنة العسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار باليمن تصل الأردن

العراق يعلق رحلاته الجوية بسبب العواصف الترابية

قيادي للجهاد يعلق على سماح الاحتلال باقامة صلاة تلمودية في الأقصى

ايران.. أول مختبر دفع فضائي يحصل على شهادة دولية