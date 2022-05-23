العراق يعلق رحلاته الجوية بسبب العواصف الترابية

العالم-العراق

وقال متحدث الوزارة، حسين جليل في بيان، إن "البلاد سوف تتاثر ابتداءً من مساء الاحد الموافق 22 أيار 2022 بمرتفع جوي من شرق البحر الابيض المتوسط ترافقه كتلة هوائية باردة، حيث تكون درجة الحرارة لهذه الكتلة اقل من درجة الحرارة السائدة في الايام الماضية، وأن هذه الكتلة عندما تتقدم سوف تسبب تصاعد الغبار من الاقسام الشمالية الغربية والاقسام الغربية باتجاه المنطقتين الوسطى والجنوبية".



وأضاف، أن "الحالة التي يجب ان نؤكد عليها خلال هذين اليومين ستشمل محافظات كردستان وهذا يعني ان كل العراق سيتعرض لهذه العاصفة الترابية ابتداءً من مساء اليوم وكل نهار الاثنين 23 أيار، وينتهي كل شيء بالنسبة للشمال والوسط يوم 24 أيار صباحاً. ما عدا المنطقة الجنوبية سوف تكون تحت تاثير الغبار العالق فقط ليوم الثلاثاء 24 أيار صباحا. بعد ظهر الثلاثاء ينتهي كل شيء ويميل الطقس الى الاستقرار فيما تنخفض درجات الحرارة من 5-6 درجات مئوية".