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القبض على 21 إرهابيا في 4 محافظات عراقية

القبض على 21 إرهابيا في 4 محافظات عراقية
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاحد، القبض على 21 إرهابياً في أربع محافظات.

العالم-العراق

وذكرت الخلية في بيان، أنه "تم إلقاء القبض على ستة إرهابيين في محافظة نينوى كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطع الجزيرة".

واشار البيان الى "تفكيك شبكة إرهابية في محافظة الأنبار تضم خمسة عناصر إرهابية ينتمون إلى ما يسمى قاطع الأنبار ويعملون بصفة مفرزة أمنية".

واضاف أن "القوات الامنية تمكنت من إلقاء القبض على اربعة من العناصر الإرهابية في محافظة ديالى اعترفوا بتقديمهم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في منطقة جبال حمرين".

وتابع البيان "تم القبض على ستة إرهابيين في كركوك يعملون ضمن ما يعرف بديوان الجند بينهم قيادي في داعش الإرهابي دخل المحافظة بهوية مزورة وهو أحد المسؤولين عن تفجير الأنابيب النفطية".

ولفت الى انه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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