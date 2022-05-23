شاهد.. استيلي يتحدث للعالم عن ترتيبات مباراة ايران وكندا الودية

العالم - خاص بالعالم

وقال حميد استيلي في حديث لبرنامج "VAR" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إنه بعد القرعة التي أجريت لبطولة كأس العالم قبل شهر في دولة قطر، تم التعرف على الفرق التي سنلعب معها وهي انكلترا وأمريكا والمتأهل من الملحق الأوروبي.

وأضاف، أن بعد التعرف على المجموعة التي سنخوض معها المبارات في مونديال قطر 2022، تم اجراء اتصالات مع المدراء من اجل اقامة مباريات ودية مع هذه المنتخبات.

وأكد مدير المنتخب الوطني، أن ظروف إجراء المبارات الودية مع مجموعة ايران صعبة، وذلك بسبب صعوبة المشاكل الموجودة مع هذه الدول، مشيرا، الى ان اللعب مع المنتخبات الاوروبية ليس في متناول اليد، لأن على المنتخب الايراني ان يلعب في الايام التي يحددها اتحاد كرة القدم (الفيفا) فقط، وهما يومان في شهري يونيو وسبتمبر.

واشار استيلي، الى ان اكثر اللاعبين الايرانيين يلعبون خارج ايران ولهذا السبب المنتخب الايراني يستطيع ان يلعب في المباراة الودية في الايام المحددة من قبل الفيفا.

واوضح النجم الايراني، أن يوم الخامس من شهر يونيو سيخوض المنتخب الايراني مباراة ودية مع المنتخب الكندي في مدينة فانكوفر الكندية، مشيرا، الى انه كان من المفترض ان يلعب المنتخب الايراني في يوم 11 من شهر يونيو مع منتخب الاكوادر ولكن لم يحصلوا على المعلب الذي كان من المقرر ان تقام المباراة فيه.

ولفت استيلي الى انه طلب من المنتخب الايراني ان يجري المباراة الدوية في اميركا، لكن بسبب صعوبة الحصول على تأشيرات الدخول تعرقلت المباراة الودية مع الاكوادور.

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