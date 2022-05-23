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سلطنة عُمان ترفع جميع إجراءات كورونا الاحترازية

سلطنة عُمان ترفع جميع إجراءات كورونا الاحترازية
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آليـة التعامل مع التطورات الناتجة عـن انتشار فيروس كورونـا المستجد في سلطنة عُمان، رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة.

العالم - عمان

ودعت اللجنة في تصريح لها، امس الأحد، أفراد المجتمع إلى الاستمرار في مراعاة التمسك بالثقافة الصحية الوقائية والالتزام في حالة الإصابة بحمى أو أية أعراض تنفسية، بالبقاء في المنزل وعدم مخالطة الآخرين، وارتداء الكمامة في حالة المخالطة.

وحثت اللجنة العليا الجميع، وبالأخص كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ومـن لديهم نقص بالمناعة، على التزام ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، وأهمية تلقي المواطنين والمقيمين الجرعة المعززة من اللقاح.

وفي نهاية فبراير الماضي، أعلنت السلطنة تخفيف قيود كورونا، بعد ما وصفته بـ"تسطُّح المنحنى الوبائي"، واستقرار نسبة الإيجابية للفحوصات.

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