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الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي يغادر طهران متوجها الى سلطنة عمان

الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

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