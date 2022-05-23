اتفاق بين أرمينيا وأذربيجان على بدء عمل لجنة لترسيم الحدود

العالم-اسيا والباسفيك

وقال مجلس وزراء أرمينيا في بيان، "توصلنا خلال الاجتماع إلى اتفاق بشأن عملية أخرى تهدف إلى فتح الاتصالات الإقليمية، وبدء عمل لجنة ترسيم الحدود وأمنها".

هذا والتقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يوم الأحد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وعقد الاجتماع الثلاثي السابق في بروكسل في 6 أبريل/نيسان، حيث اتفق باشينيان وعلييف على تشكيل لجنة لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

ويذكر أنه في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2020، تجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وتوصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في الإقليم المتنازع عليه بينهما، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.