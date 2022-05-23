شيرين، شاهدة علی جرائم الكيان

العالم - نوافذ

"اوافيكم بالخبر فور اتضاح الصورة" كتبت الزميلة شيرين أبوعاقلة لدی وصولها الی جنين يوم استشهادها، واتضحت الصورة فكانت الخبر.

مشهد اجرامي قديم جديد يكاد يكون حدثاً يومياً يدخل في صلب الصهيونية؛ كيان فكره قائم علی قتل كل صوت يعلو في الحق، يقتل أطفالاً ورجالاً ونساءاً من دون ان يرف له جفن وعالم ما يسمی حراً يشيح بوجهه عن هذه الجرائم و كأن شيئاً لايحدث.

المطران اللبناني جورج خضر، قال ذات مرة:"القدس محرمة علينا وانا لن اذهب الی كنيسة القيامة اذا كانت تأشيرة الدخول بيد صهيوني ولا أقبل السلام مع كيانه لانه اعتراف بدولة حُبِلَ فيها بالاثم وولدت في الخطيئة.

شيرين أبوعاقلة كانت صوت فلسطين وصورتها، ختمت مسيرتها بالدم وكان لها صلاة تسيجها أجراس تقرع وتكبيرات ترفع وهي باستشهادها تختصر شهداء الحق في وجه باطل يسعی الی نفي الحق واغتيال الحقيقة.

واستضاف برنامج نوافذ النائبة السابقة لرئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب، مريم الشامي، وعضو مجلس الادارة للرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين د.مصطفی اللداوي، والمختص بالشؤون الاسرائيلية جمعة التايه، لمناقشة موضوع هذه الحلقة.