العامري: المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التضحية لإنهاء الانسداد السياسي

العالم-العراق

العامري وفي تصريح له عقب استقباله الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين والوفد المرافق له الاحد قال إن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التضحية من أجل إنهاء الانسداد السياسي، معرباً عن أمله الكبير في "أن توصل جميع الاطراف إلى اتفاق لحل الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن من أجل معالجة المشاكل الكثيرة التي يعاني منها كل أبناء الشعب العراقي من الفاو إلى زاخو".

من جهته صرح بهاء الدين بالقول "كان اللقاء أخويا وتناولنا جميع القضايا الراهنة التي تتصدر المشهد السياسي ووجدنا الأفكار متقاربة مع زعيم تحالف الفتح وحصل تفاهم على بعض الامور الضرورية".