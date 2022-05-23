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لبنان.. برّي مرشحا لرئاسة المجلس النيابي

لبنان.. برّي مرشحا لرئاسة المجلس النيابي
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت بترشيح كتلة التنمية والتحرير للرئيس نبيه برّي إلى رئاسة المجلس النيابي الجديد.

العالم - لبنان

ومن المفترض أن يتم انتخاب الرئيس ونائبه وهيئة المجلس لتبدأ المسيرة الدستورية للعمل وصولا إلى تشكيل حكومة جديدة.

وكانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اختتمت آخر جلساتها يوم الجمعة الماضي في بعبدا، وتوجتها بإقرار رفع تعرفة الاتصالات في البلاد بدءًا من أول تموز المقبل وجعلها على منصة صيرفة.

وفي ظل تزايد الأزمات المعيشية لا سيما أزمة الطحين والطوابير أمام الأفران، يستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع متجاوزًا 32000 ليرة لبنانية.

ومن المرتقب أن تصل اليوم الدفعة الأولى من الباصات الفرنسية المقدمة كهبة إلى لبنان، بحسب ما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أمس.

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