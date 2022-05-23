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الكويت: 5 إلى 7 وزراء سيخرجون من تشكيلة الحكومة الجديدة

الكويت: 5 إلى 7 وزراء سيخرجون من تشكيلة الحكومة الجديدة
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن ما بين 5 و7 وزراء سيخرجون من التشكيلة الحكومية الحالية، مشيرة إلى أن اجتماعات ماراثونية بدأت لتشكيل حكومة جديدة.

العالم - الكويت

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن رئيس حكومة تسيير الأعمال الشيخ صباح الخالد، بدأ عبر اجتماعات جانبية مشاورات تشكيل الحكومة، وأنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على أسماء أعضاء مجلس الأمة الذين سيشاركون في التشكيلة المرتقبة.

وأضافت المصادر أن هناك مقترحاً بعقد جلسة واحدة خاصة في البرلمان فور تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن اسم رئيس الحكومة الجديدة سيُحدد خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت "الأنباء" قالت، منتصف الشهر، إن الحكومة الجديدة ستضم وجهاً نسائياً لتقلد إحدى حقيبتي التجارة والصناعة أو المالية، لافتة إلى أن اختيار وزراء من النواب ما يزال مستمراً، فيما سيخرج نائبان من التشكيلة الحكومية وسيدخل آخران جديدان.

وكان ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قد تسلّم استقالة حكومة الخالد في 5 أبريل الماضي، وذلك قبل يوم واحد من تصويت برلماني على طلب بعدم التعاون معه.

وهذه هي الحكومة الثالثة في عهد الأمير الحالي، الذي حاول منذ توليه الحكم، في سبتمبر 2020، رأب الصدع المتزايد بين الحكومة والبرلمان.

وعقب استقالة الحكومة، عقد ولي العهد الكويتي لقاءات سياسية رفيعة مع شخصيات من العائلة الحاكمة تولوا مناصب رفيعة في الحكومات الأخيرة، إضافة إلى وزراء بارزين.

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الكويت: 5 إلى 7 وزراء سيخرجون من تشكيلة الحكومة الجديدة