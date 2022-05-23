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الجيش الكاميروني يحبط كمينا ويقتل 4 انفصاليين مسلحين

الجيش الكاميروني يحبط كمينا ويقتل 4 انفصاليين مسلحين
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال الجيش الكاميروني، إن قواته قتلت أربعة انفصاليين مسلحين على الأقل في منطقة جنوب غرب الكاميرون التي مزقتها الحرب يوم الأحد.

العالم - افريقيا

وقال الجيش إن عددا من الانفصاليين قد أصيبوا بجروح عندما تصدت القوات الحكومية لكمين استهدف قافلة عسكرية في منطقة أوتو القريبة من الحدود مع نيجيريا.

وأضاف أن جنديين أصيبا في القتال.

وأعلن انفصاليون مسلحون على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي أنهم قرروا قطع الطريق الرئيسي الرابط بين نيجيريا والكاميرون في المنطقة وهددوا بالهجوم على الجنود والمدنيين الذين يحاولون العبور.

ومنذ عام 2017، تقاتل القوات الحكومية الانفصاليين المسلحين في المنطقتين الناطقتين باللغة الإنجليزية في شمال غرب وجنوب غرب البلاد.

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