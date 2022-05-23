استشهاد قائد شيعة طاجيكستان محمد باقر محمد باقروف بعملية اغتيال

العالم - اسيا

وذكرت مصادر اعلامية ان ، الشهيد باقروف تم اغتياله في الساعة 17:30 برصاص قناص في مدينة خوروغ، ولم يتم تحديد مرتكبي هذه الجريمة ودوافعهم حتى الآن.

يشار الى ان مقاطعة بدخشان المتمتعة بالحكم الذاتي هي مقاطعة جبلية في جنوب شرق طاجيكستان. يحد الإقليم من الجنوب أفغانستان والصين من الشرق وقرغيزستان من الشمال. تبلغ مساحة المحافظة 63710 كيلومتر مربع وعاصمتها مدينة خوروغ التي يبلغ عدد سكانها حسب تعداد عام 2008 حوالي 29 ألف نسمة.

شهدت المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي حربًا أهلية استمرت خمس سنوات منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.